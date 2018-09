Alkoholgeruch kommt Polizei verdächtig vor

In eine Verkehrskontrolle geriet am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein 60-Jähriger, der mit seinem Audi die B 22 befuhr. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein nachfolgender Test am Alkomaten ergab 1,60 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Anschließend folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pol