Am Donnerstagabend unterzogen Beamte der Polizei in Ludwigsstadt einen 54-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bereits beim ersten Kontakt mit dem Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille, womit die Fahrt des Mannes beendet war. Ihn erwarten nun ein Bußgeldbescheid über 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. pol