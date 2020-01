Alkoholfahrten unterbunden

Am Freitag wurde ein 63-jähriger Mann in Obereschenbach kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von knapp einem Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme im Krankenhaus durchführen lassen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ebenfalls Alkohol konsumiert hatte ein 45-Jähriger, der in seinem geparkten Dacia im Ofenthaler Weg saß. Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von knapp 1,2 Promille. Auch hier wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. pol