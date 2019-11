Alkoholfahrt um 21 Uhr gestoppt

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr haben Beamte der Polizei Ebermannstadt in der Breitenbacher Straße einen 21-jährigen Mercedes-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Demnächst muss der junge Mann mit einem Fahrverbot von einem Monat und einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen.