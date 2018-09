Alkoholfahrt mit Pkw gestoppt

1,42 Promille zeigte der Alkomat bei der Kontrolle eines 49-Jährigen aus Dörfles-Esbach, der mit seinem Auto am Mittwoch um 20.55 Uhr in der Von-Gruner-Straße unterwegs war. Der Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug veranlasste die Coburger Polizisten, einen Alkotest durchzuführen, der den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestätigte. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle unterbunden und der Dörfles-Esbacher musste sich einer Blutentnahme im Coburger Klinikum unterziehen. Den Führerschein haben die Beamten sichergestellt. Der 49-Jährige wird nun für mehrere Monate auf seinen Führerschein verzichten müssen. pol