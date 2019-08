Alkoholfahrer verletzt Frau am Fuß

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise hat am Dienstagabend eine 59-jährige Verkehrsteilnehmerin einen 62-jährigen Kia-Fahrer zur Rede gestellt. Als die Frau den Mann dann auf seinen Alkoholgeruch ansprach und ankündigte, die Polizei zu rufen, fuhr dieser auf die Frau zu und verletzte sie am Fuß. Der Fahrer konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Forchheim schließlich an der Halteranschrift angetroffen werden. Weil ein Alkoholtest bei ihm eine Alkoholisierung von über einem Promille ergab, durfte sich der 62-Jährige in Polizeibegleitung zur Blutentnahme ins Klinikum Forchheim begeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.