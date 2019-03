Alkoholfahne verrät Autofahrer

Eine Streife der Stadtsteinacher Polizei kontrollierte am Sonntag gegen Mittag in Kupferberg einen 68-jährigen Autofahrer. Da der Mann nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Alkotest durch, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Auf den Autofahrer kommen nun ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße von 500 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. pol