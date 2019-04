Alkoholfahne entlarvt Fahrer

Seine Alkoholfahne wurde einem 50-jährigen Kia-Fahrer, der am Sonntagnachmittag im Bereich Tüschnitz unterwegs war, zum Verhängnis. Ein Atemalkoholtest bei einer Polizeikontrolle ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dafür wird der 50-Jährige einen Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro und einen Punkt in Flensburg bekommen. pol