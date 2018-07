Alkohol war die Ursache

pol



Ein Blechschaden in Höhe von circa 1500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Straße Am Gründlein ereignete. Ein 78-jähriger Autofahrer meinte es noch gut, als er seinen Toyota gegen 16.30 Uhr in eine Einfahrt lenkte, um einem entgegenkommenden Postauto Platz zu machen. Als der zuvorkommende Herr seinen Wagen allerdings wieder auf die Straße zurücksetzen wollte, übersah er unglücklicherweise, dass besagtes Postauto nun auf der Straße hinter ihm stand. Es kam zum Zusammenstoß. Zum Leidwesen des Verursachers stellten die aufmerksamen Ordnungshüter bei ihm eine Alkoholfahne fest. Der Alkotest ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Auf den Rentner kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.