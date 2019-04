An drei Orten zog die Haßfurter Polizei Drogen- und Alkoholsünder aus dem Verkehr. In der Nacht zum Sonntag gegen 1.50 Uhr wurde ein 20-jähriger VW-Fahrer in einem Haßfurter Stadtteil einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. In der Gemeinde Oberaurach war bereits am Freitagabend ein Pkw angehalten worden. Bei der Kontrolle des 70-Jährigen nahm die Polizei Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot zu. In der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Zeil kontrolliert. In diesem Fall waren Alkohol und Drogen im Spiel. Ein Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Die weitere Kontrolle seiner Person führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Die Polizei ordnete eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer an.