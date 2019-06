Bei der Kontrolle eines Audi am frühen Sonntagmorgen durch eine Streife der Verkehrspolizei in Bamberg Nord wurde beim 22-jährigen Fahrer Drogeneinfluss festgestellt. Die Blutentnahme erfolgte im Klinikum. Kurze Zeit später geriet ein 47-jähriger Opel-Fahrer in die Kontrolle, bei dem ein Alkoholtest 0,52 Promille ergab. Auf die beiden Fahrer kommen nun Bußgelder in dreistelliger Höhe und Punkte in Flensburg zu. pol