Alkohol-Streitigkeiten zum Faschingsende

Am Faschingsdienstag feierten mehrere hundert Narren in der Innenstadt von Bad Brückenau den letzten Tag der Faschingssession 2019. Bis in den Abend hinein blieb alles friedlich. Zum "Ausklang" gab es dann doch noch zwei Polizeieinsätze: Ein junges Paar kriegte sich auf dem Nachhauseweg gegen 19 Uhr in Römershag derart in die Haare, dass eine Streife zum Schlichten nötig war. Unter Alkoholeinfluss waren die beiden jungen Leute verbal extrem in Rage geraten, schreibt die Polizei Bad Brückenau. Hier reichten ein paar beruhigende Worte der eingesetzten Beamten. Gegen 21 Uhr rief der Wirt einer Gaststätte aus dem Stadtgebiet um Hilfe. Ein amtsbekannter Gast hatte erheblich getrunken und angefangen, sich mit dem Wirt anzulegen. Nachdem anfangs nicht bekannt war, welches Ausmaß die Streiterei annehmen würde, rückte ein größeres Polizeiaufgebot an. Letztlich war es aber damit getan, den mit über drei Promille völlig betrunkenen Gast zum Gehen aufzufordern und ein Auge darauf zu werfen, dass der Mann es sich nicht anders überlegt und doch noch einmal um kehrt. pol