Alkohol lag in der Luft

Während des Pfingstwochenendes hatten es die Coburger Polizisten mit alkoholisierten Fahrzeugführern zu tun. Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Coburg in der Kleinen Rosenau einen Pkw-Fahrer. In der Atemluft des 38-jährigen Fahrzeugführers konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,37 mg/l. Den Mann erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Am späten Vormittag des Pfingstsonntags wurde ein 22-jähriger Mann aus einem Ortsteil von Weitramsdorf mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Fahrt des Mannes war damit beendet. Der 22-Jährige muss mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. pol