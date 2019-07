Einen 18-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Jugendschutzgesetz. Eine Streifenbesatzung der Polizei hatte den jungen Mann und seinen minderjährigen Bruder am Mittwoch, gegen 10.20 Uhr, an einer Haltestelle in Hammelburg beobachtet, als sie Alkohol konsumierten. Darauf angesprochen, gab der Volljährige an, den Alkohol gekauft zu haben. Der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben. pol