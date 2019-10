Alkohol, Drogen und ein Jaguar

Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln waren die Autofahrer, die Coburger Polizisten am Montag im Coburger Stadtgebiet aufspürten. Um 16 Uhr wurde ein 62-jährige Honda-Fahrer in der Neustadter Straße einer Kontrolle unterzogen. Ein deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren veranlasste die Coburger Polizisten zu einem Alkotest. Dieser ergab einen Wert von 1,12 Promille. Neben der Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutentnahme im Coburger Klinikum unterbanden die Coburger Polizisten die Weiterfahrt. Um 19.45 Uhr ging den Polizisten in der Weidacher Straße ein 18-Jähriger mit seinem Jaguar ins Netz. Dieser zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Zudem räumte der Mann einen Konsum von Marihuana am Vortag ein. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Coburger Klinikum durchgeführt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu. pol