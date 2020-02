Alkohol am Steuer zeigt Wirkung

Alkohol war im Spiel bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.40 Uhr in der Memmelsdorfer Straße. Eine Peugeot-Fahrerin hatte an einer roten Ampel einen Audi-Fahrer übersehen und fuhr auf. Danach stieß die Frau mit ihrem Pkw zurück und prallte dabei noch gegen einen Renault. Während der Unfallaufnahme erweckte sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachte es bei einem Vortest auf 1,36 Promille, weshalb eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines unumgänglich waren. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von etwa 1500 Euro, verletzt wurde niemand. Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurden im Fahrradtunnel unterhalb der Autobahnbrücke in der Pödeldorfer Straße zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Die beiden Personen im Alter von 22 und 24 Jahren führten in einem Stoffbeutel verstaut die Spraydosen mit sich und wiesen auch noch Farbspuren an ihren Händen auf. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert. Unbekannter bricht Fahnenmast ab Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, versuchte ein Unbekannter in der Wunderburg bei einer dort ansässigen Brauerei auf einen Fahnenmast hinaufzuklettern, wodurch dieser sich erst verbog und dann unten abbrach. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert. Die Polizei, Telefon 0951/9129-210, bittet um Täterhinweise. pol