Alfred und Christa Zettelmeier haben immer zusammengehalten

"Zusammenhalten und gemeinsam gestalten" lautete die Devise von Alfred und Christa Zettelmeier von Anfang an. Das geschätzte Ehepaar aus dem Knetzgauer Gemeindeteil Westheim feierte im Kreise der Familie das Fest der diamantenen Hochzeit und blickte auf sechs gemeinsame Jahrzehnte mit Höhen und Tiefen zurück.

Christa Zettelmeier, geborene Schüler, erblickte im heutigen Haßfurter Stadtteil Uchenhofen das Licht der Welt und wuchs auch dort auf. Ihren Mann Alfred, einen gebürtigen Westheimer, lernte sie beim Faschingstanz im Jahr 1957 in ihrer Heimatgemeinde kennen. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erinnern sich beide Eheleute gerne an die damalige Zeit, die beide bei Tanzveranstaltungen im Saal des "Wildbades" in Haßfurt vertieften. Die Hochzeit ließ nicht lange auf sich warten: Sie fand am 20. April 1958 in der Kirche in Uchenhofen statt. Aus der Ehe gingen die drei Kinder Margit, Andrea und Ralf hervor. Mittlerweile erfreuen sich die Eheleute an fünf Enkeln und zwei Urenkeln.

"Mit 16 Jahren bin ich Mietauto im Geschäft meines Vaters gefahren", erinnert sich Alfred Zettelmeier an die Leidenschaft für das Fahren. Gemeinsam mit seiner Frau Christa gründete er 1970 ein Omnibusunternehmen, das beide bis 1999 führten. In dieser Zeit fuhren Alfred und Christa Zettelmeier stets unfallfrei und ohne einen Punkt in Flensburg, obwohl beide täglich mit dem Bus unterwegs waren.

Sehr lebhaft sind bei dem 84-jährigen Jubilar die Kriegserlebnisse in Erinnerung geblieben, die er als Zehnjähriger in Westheim hatte. Als Kind war er über brennende Balken gesprungen und war zudem Augenzeuge vom Abwurf von Brandbomben.

Nach der Gründung des Betriebes war der rüstige Jubilar vom Frühjahr bis zum Herbst mit dem Omnibus unterwegs. Seine Frau Christa hat daheim den Betrieb aufrechterhalten und sich mit großem Engagement im Unternehmen eingebracht. Aber auch um das Wohlergehen der Familie hat sich die 78-jährige Jubelbraut gekümmert. Unter dem damaligen Bürgermeister Franz Hofmann war Alfred Zettelmeier zwölf Jahre aktiv im Gemeinderat. Das Ehrenamt in verschiedenen Vereinen, darunter 40 Jahre Mitglied bei der CSU, runden sein Leben ab.

Heute genießt das aufgeschlossene Ehepaar gemeinsam den Ruhestand und zeigt sich stolz auf Lebenswerk und Familie. Fit und soweit mobil gehen sie gemeinsam die Pflege des eigenen Gartens an. Zum Ehrentag gratulierten unter anderem stellvertretender Landrat Michael Ziegler und Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus.