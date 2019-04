Alfred Smolorz für 70 Jahre Mitgliedschaft im VdK geehrt

Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Lautergrund im Gasthof Dinkel lobte Kreisfrauenbeauftragte Martina Buhr das Engagement des Vorstandes. Kreisvorsitzender Heinz Wittmann kündigte an, dass der VdK heuer eineinhalb Jahre nach den Versprechungen der Bürgermeister die Barrierefreiheit in den Städten und Gemeinden überprüfen werde. Petra Kauppert nannte in ihrer Programmvorschau unter anderem das Kaffeekränzchen am 26. Mai und eine Busfahrt in die Rhön am 20. Juli.

Vorsitzender Martin Zillig, Kreisvorsitzender Heinz Wittmann und Stadtrat Tobias Dusold ehrten treue VdK-Mitglieder: für zehn Jahre Mitgliedschaft Anette Barlik, Reiner Schmitt, Konrad Gründel und Andreas Hatzold, für 15 Jahre Andreas Dinkel, Carola Hellmich, Erwin Säum, Gabriele Säum, Johann Schauer, Wolfgang Hennemann, Marga Kock, Ursula Wachmann, Winfried Schütz, Sieglinde Bornschlegel, Siegfried Vogt, Monika Schütz, Josef Welsch, Klara Kraus und Johann Rudyk. Für 20 Jahre erhielten die Urkunde und Anstecknadel Siegfried Betz, Renate Ott, Michael Ladislay, Berta-Christa Lehmann, Erwin Lilie und Josef Engert, für 25 Jahre Michael Höppel, Anton Reinhardt und Christine Rudyk. 30 Jahre ist Edith Novotny und 40 Jahre Hans-Jürgen Wenisch schon Mitglied.

Eine besondere Ehrung war bereits im Vorfeld Ehrenvorsitzendem Alfred Smolorz in der Seniorenresidenz am Kurpark für 70 Jahre Mitgliedschaft zuteil geworden. 42 Jahre lang war dieser Ortsverbandsvorsitzender gewesen. hkla