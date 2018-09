Alfred Schmidt feierte seinen 95. Geburtstag

95. Geburtstag feierte Alfred Schmidt in Junkersdorf, einer der zwei ältesten Einwohner der Gemeinde Pfarrweisach. Der rüstige Senior wurde am 7. September 1923 in Sulzdorf an der Lederhecke geboren und wuchs dort auf. Nach der regulären Schulzeit besuchte er die Landwirtschaftsschule, ehe er als Prüfer beim Landeskontrollverband in München eine Anstellung fand. 1942 wurde Schmidt zum Wehrdienst eingezogen, war drei Jahre lang in Russland und geriet dort nach Kriegsende in Gefangenschaft. Im Jahre 1948 wurde er entlassen und konnte in sein Heimatdorf zurückkehren.

Die Liebe zog den Jubilar 1951 nach Junkersdorf, wo er mit seiner Frau Frieda, einer geborenen Grenhart, bis zu ihrem Tod 64 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.

Die Schmidts arbeiteten in der Landwirtschaft, hatten ihren eigenen Hof mit zwölf Hektar Ackerfläche und zahlreichen Tieren. 1978 setzte sich Alfred Schmidt zur Ruhe und übergab den Hof an Tochter Irene, bei der er heute noch im Haus lebt. Seit acht Jahren fährt der Rentner auf Anraten seines Arztes kein Auto mehr, weil seine Sehkraft stark nachgelassen hatte. Nach einer Operation kann er jedoch wieder richtig sehen, wozu er scherzhaft bemerkte, dass er ja nun wieder am Straßenverkehr teilnehmen könne. Zu seiner eigenen Sicherheit hat Schmidt jedoch davon Abstand genommen und beschränkt sich auf sein Hobby, das Anschauen von Formel-1-Übertragungen im Fernsehen. Auch ein Enkel ist Fan dieses Sports, und wenn er einmal ein Ergebnis nicht mitbekommen hat, informiert ihn sein Opa im Nachhinein mit allen Einzelheiten.

Schon immer brennt Schmidt auch seinen Schnaps, wofür er auch in diesem Jahr auf die Leiter stieg und Kirschen pflückte. Seit 1948 liest er auch heute noch regelmäßig die Tageszeitung, um auf dem Laufenden zu bleiben, was sich im Landkreis ereignet.

Alfred Schmidt ist Opa von sechs Enkeln und freut sich auch immer, wenn einer der sieben Urenkel zu Besuch kommt. Auch hat er einen besonderen "Schwiegerenkel": Maroldsweisachs Bürgermeister Wolfram Thein ist nämlich mit einer seiner Enkelinnen verheiratet.

Für die Allgemeinheit engagierte sich Schmidt auch schon immer. Seit 1959 ist er Feldgeschworener und wurde 1975 als Obmann berufen. Als Junkersdorf vor der Gemeindegebietsreform noch selbstständig war, gehörte er lange Jahre dem Gemeinderat an und verwaltete die Gemeindekasse. Er war auch im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Junkersdorf und an deren Fusion mit der Bank in Ebern beteiligt.

Früher war in seinem Haus auch eine öffentliche Telefonstelle, als es noch keine weiteren Hausanschlüsse im Dorf gab.

Die Schützengesellschaft Junkersdorf unterstützt der Jubilar seit ihrer Gründung im Jahr 1965 als Fördermitglied.

Zu seinem Ehrentag gratulierten auch stellvertretender Landrat Michael Ziegler und Bürgermeister Ralf Nowak. cl