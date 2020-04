Alfred Martin feierte seinen 85. Geburtstag

Wer kennt ihn nicht in der Region, den Landwirt, Gastronom und Christbaumhändler Alfred Martin aus Vorderreuth. So war es nicht verwunderlich, dass sich die Gratulanten zu seinem 85. Geburtstag im Gasthof "Martinshof" - in ganz Nordbayern besser bekannt als Land- und Bikerhotel - förmlich die Klinke in die Hand gaben.

Nicht nehmen ließen es sich Bürgermeister Roland Wolfrum und Landrat Klaus Peter Söllner, dem beliebten Mann persönlich die Hand zu schütteln. Wolfrum lobte den grandiosen Einsatz des Jubilars in den zurückliegenden drei Jahrzehnten.

Der bekannte "Martinshof" in Vorderreuth sei 1991 nach einem Kabelbrand bis auf die Grundmauern niedergebrannt, erinnerte Landrat Klaus Peter Söllner. "Ihr habt nicht aufgegeben, alle Schicksalsschläge überwunden, als Familie zusammengehalten und den Gasthof in einem angenehmem Ambiente wieder aufgebaut", strich er heraus. Der Landrat blickte auf die guten Übernachtungszahlen des "Martinshofs". Das Haus sei bei vielen Urlaubern beliebt, diese kämen seit Jahrzehnten und oft mehrmals im Jahr in den Frankenwald.

Auch die Vereine und Organisationen der Vorderreuther Umgebung gaben sich zum 85. Geburtstag des beliebten Gastwirts ein Stelldichein.

Für die Feuerwehr Schwand gratulierte Vorsitzender Werner Hofmann mit den beiden Kommandanten Ralf Sesselmann und Bernd Weimann. Vonseiten des Tourismusvereins Steinachtal und Umgebung war Vorsitzender Leonhard Will gekommen. Er bedankte sich beim Jubilar für die "klasse Zusammenarbeit".

Nicht fehlen durften der Stammtisch "Gemütichkeit", die Dienstagsmucker sowie die Soldatenkameradschaft Zaubach. Von der Kulmbacher Brauerei sprach Gebietsverkaufsleiter Stefan Popp Alfred Martin die besten Glückwünsche aus.

Für den Frankenwaldverein Stadtsteinach gratulierten Renate Günther und Hilde Madl.

Seit 70 Jahren besteht zudem eine gute Zusammenarbeit der Familie Martin mit dem dänischen Christbaumhandel, der per E-Mail zum 85. Geburtstag gratulierte. Klaus-Peter Wulf