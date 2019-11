Alfred Eller ist gestorben

Alfred Eller ist am 1. November gestorben. Am 1. Juli hat er noch seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Lieben ge feiert. Bis ins hohe Alter nahm Eller am gesellschaftlichen Leben und kommunalpolitischen Ge schehen Anteil. Der langjährige Heimbeirat wird im Seniorenzentrum Waldenfels fehlen. "Er hatte immer einen Scherz auf den Lippen und ist auf die Menschen zugegangen", würdigt Martin Pfeuffer, stellvertretender Vorstand der Carl von Heß'schen Sozialstiftung. "Es gibt keine Erinnerung daran, dass Alfred Eller eine Veranstaltungsverpflichtung jemals versäumt hätte. Er war immer bereit, auch bei Engpässen oder Sonderterminen einzuspringen", sagt Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (CSU). Die Beerdigung ist am Freitag, 15. November, um 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. uli