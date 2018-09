Alfred Baumgärtner wird morgen 70

Altbürgermeister Alfred Baumgärtner feiert am morgigen Sonntag seinen 70. Geburtstag. In Bayreuth geboren und in Mistelbach aufgewachsen, kam er 1972 - der Liebe wegen - nach Harsdorf.

Eher zufällig und ohne kommunalpolitische Erfahrung wurde er 1990 mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. Die folgenden Wiederwahlen 1996 und 2002 waren eigentlich reine Selbstläufer, denn die Bürger honorierten seine hervorragende Arbeit.

Die Auszeichnung mit der kommunalen Verdienstmedaille

des Freistaates 2009 drückte auch diese Anerkennung aus. Unter seiner Führung wurden neue Baugebiete ausgewiesen, die Einwohnerzahl wuchs von 750 auf 1100 an.

Ob Ausbau des Straßennetzes, Sicherstellung der Wasserver- und Abwasserentsorgung, Neubau des Bauhofs, Lärmschutzmaßnahmen an der Autobahn oder Dorferneuerung - Alfred Baumgärtner überzeugte alle aufgrund seiner ausgleichenden und besonnenen Art.

Entscheidungen im Gemeindegremium fielen stets einmütig aus. Durch die Kooperation mit den Gemeinden Neudrossenfeld, Trebgast und Bindlach kam es in seiner dritten Amtsperiode zur heute so wichtigen Radwegeverbindung vom Badesee bis nach Harsdorf und weiter nach Ramsenthal.

Obwohl seit 2013 in Pension, ist der zuletzt als Leiter der Außenstelle am Finanzamt Münchberg tätige Diplom-Finanzwirt immer noch sehr gut vernetzt und in den Ortsvereinen aktiv. Beim Männergesangverein, den er 20 Jahre lang führte, ist er Ehrenvorstand und im zweiten Bass eine zuverlässige Stütze.

2011 übernahm Alfred Baumgärtner den Vorsitz des VdK-Ortsverbands und das Ehrenamt als Kassier beim VdK-Kreisverband.

Gartenarbeit, klassische Musik, Wandern, Städtetouren, Theaterbesuche und Kreuzfahrten sorgen dafür, dass der Jubilar viel unterwegs und Langeweile für ihn deshalb ein Fremdwort ist. Alfred Baumgärtner empfängt seine Geburtstagsgäste am Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Harsdorfer Naturkräuterschmiede. Die BR schließt sich den sicherlich vielen Gratulanten gerne an. hd