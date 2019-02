Alfons Bauer wirkte bei der Bahn und auf linker Außenbahn

In geistiger Frische feierte Alfons Bauer am Donnerstag im Knetzgauer Gemeindeteil Westheim 90. Geburtstag. Viele Gratulanten aus dem Familien- und Freundeskreis gaben sich die Klinke in die Hand, um den rüstigen Jubilar hochleben zu lassen. Darunter waren stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus und die katholische Gemeindereferentin Ilse Waldenmeier. Dankbar und in großer Zufriedenheit blickt Alfons Bauer auf sein Lebenswerk. Am 21. Februar 1929 wurde er in Westheim geboren, wo er seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte. Seinen beruflichen Lebensmittelpunkt fand Bauer bei der Deutschen Bahn. Als Rangierdienstleiter war er 30 Jahre bis zum Eintritt in die Pension am Bahnhof in Haßfurt eingesetzt. In jungen Jahren war Alfons Bauer sportlich sehr aktiv. Als guter Linksaußen war der Jubilar in den 1950er Jahren ein begehrter Fußballer, sogar über die Landkreisgrenze hinweg. Doch den Vorzug gab er stets seinem Heimatverein, dem TSV Westheim. Stolz zeigt sich Alfons Bauer, dass er den TSV Westheim als Gründungsmitglied mit aus der Taufe gehoben hat. Aber auch bei der Feuerwehr Westheim engagierte sich der Jubilar über viele Jahrzehnte hinweg.

Gartenarbeit und kleine Spaziergänge halten ihn bis heute fit. Dazu zählt der regelmäßige Gang zu Kirche und Gottesdienst. Die Arbeit und die Geselligkeit um sich herum bezeichnet der Jubilar als seinen Jungbrunnen.

Seit 69 Jahren verheiratet

Oder ist es das lange Eheglück? Mit Ehefrau Maria ist Alfons Bauer seit 69 Jahren verheiratet. Zum Ehrentag gratulierten drei Töchter mit Familien, darunter fünf Enkel und sechs Urenkel. cr