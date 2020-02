Alexandrinum spielt sich souverän ins bayerische Finale am 5. März

Das nordbayerische Finale im Wettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für Olympia" in der Sportart Tischtennis fand in der Pestalozzi-Halle statt. Die Mädchen-Mannschaft des Alexandrinums hatte sich in der Wettkampfklasse IV/1 dafür qualifiziert. In einem spannenden nordbayerischen Finale mussten sich die fünf Schülerinnen der Mannschaft aus Mittelfranken vom Gymnasium Wendelstein stellen und insgesamt drei Doppel- und vier Einzelbegegnungen ausspielen. Die beiden Doppelbegegnungen, die zu Beginn stattfanden und 1:1 endeten, versprachen ein spannendes Finale. Aber in den Einzelbegegnungen und im abschließenden Doppel konnten die Spielerinnen aus den Jahrgangsstufen 5 und 7, Elina Meyer, Svenja Schirm, Sophie Schirm, Greta Meyer und Marie Martin, ihre Dominanz beweisen. Lediglich eines der Einzelspiele ging an den Gegner aus Mittelfranken, und das Alexandrinum gewann das Nordbayerische Finale deutlich mit 5:2 Punkten und sicherte sich damit das Ticket für das bayerische Finale in Hiltpoltstein am 5. März, teilt das Gymnasium Alexandrinum mit. Der Gegner aus Südbayern wird das Klenze-Gymnasium aus München sein. Das gesamte Alexandrinum drückt den erfolgreichen Tischtennis-Mädchen die Daumen. red