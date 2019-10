Alexander von Humboldt und die Kunst

Die Kunsthistorikerin Angela Lodes hält am Montag, 11. November, ab 17.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Bayreuth einen Vortrag zum Thema "Humboldt und die Kunst". Hierfür ist eine Anmeldung bis Montag, 4. November, bei der VHS, Telefon 0921/50703840, E-Mail volkshochschule@stadt.bayreuth.de, erforderlich. Alexander von Humboldt (1769 - 1859) ist bekannt als Autor des "Kosmos" und der "Ansichten der Natur", als "Zweiter Entdecker Amerikas" und als Protagonist der "Vermessung der Welt". Der Naturforscher und Reiseschriftsteller war aber auch Zeichner und Graphiker. In Humboldts Bildern wird die Wissenschaft zur Kunst und die Kunst zur Wissenschaft. red