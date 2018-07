Alexander Scheller siegt nach einem spannendem Stechen

kgü



In einer fantastischen Zeit von 36,73 Sekunden und mit null Fehlern gewinnt der Sonnefelder Alexander Scheler die Springprüfung der Klasse L mit Stechen beim großen Reit- und Springturnier in Meeder . Die Glocke erklang vom Richterwagen 377 Mal anlässlich 19 Prüfungen bei diesem gut organisierten Turnier.Der 70-jährige Reit- und Fahrverein Meeder richtete am vergangenen Wochenende dieses schon zur Tradition gewordene Reitturnier aus. Die Schirmherrschaft hatte Bürgermeister Bernd Höfer übernommen. Der Vorsitzende des Vereins, Martin Grambs, und der technische Leiter Jürgen Schmidt äußerten sich sehr zufrieden zur Anzahl der Reiterinnen und Reiter, ebenso über die Besucherzahl und natürlich das schöne Wetter.Die Sanitätsbereitschaft des BRK Meeder hatte glücklicherweise keinen Einsatz. Die Rasenplätze eigneten sich hervorragend für das Turnier. Aus ganz Oberfranken und Südthüringen stellten sich die Reiter den 19 Prüfungen, angefangen vom Führzügelwettbewerb bis hin zur Dressur und dem Springen.Höhepunkt der Veranstaltung war die Springprüfung der Klasse L mit Stechen um den Ehrenpreis des Autohauses Willy Ernst. 15 Reiterinnen und Reiter gingen an den Start.Alexander Scheller vom RFV Sonnefeld und Umgebung siegte auf "Etoile d'd Araconit" mit einem Null-Fehler-Ritt in 36,73 Sekunden. Die Richter des Turniers, Wolfgang Erdenbrecher, Christian Fischer, Matthias Hopf und Wolfgang Knigge, kürten die Sieger mit Schleifen und Preisen. Als LK-Beauftragte fungierte Brigitte Mirwald.Alle Ergebnisse gibt es im Internet.Mehr im Netzwww.fn-erfolgsdaten.de