Alexander Klauer führt jetzt den Vorsitz beim FC Knetzgau

Der 1. FC Knetzgau hielt seine Jahresversammlung ab. Im Mittelpunkt stand die Neuwahl der Vorstandschaft.

Andreas Ruß, der bisher den Vorsitz führte und bei der Neuwahl nicht mehr für dieses Amt antrat, blickte auf das Jahr 2018 und die insgesamt sehr erfolgreichen Veranstaltungen zurück. Die aktuelle Mitgliederzahl belaufe sich auf 265 Mitglieder, erklärte er, wie aus einem Bericht des Vereins hervorgeht. Nach einem Ausblick auf die anstehenden Veranstaltungen 2019 folgten die Berichte der Abteilungsleiter des FC.

Thomas Fritsch zeigte sich erfreut, dass die Erste Mannschaft in der vergangenen Saison die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die A-Klasse erreicht hat. Weiterhin hob er positiv hervor, dass es gelungen ist, in dieser Saison wieder eine Zweite Mannschaft zu melden. Für die laufende Saison sei das Ziel eindeutig der Klassenerhalt der Fußballer. Derzeit stehe man auf einem Abstiegsplatz.

Das Alt-Herren-Team, so erklärte Holger Gundermann, spielt seit 2018 in der Bezirksliga. In der abgelaufenen Saison konnte die Mannschaft den dritten Tabellenplatz erreichen. Man befinde sich weiterhin in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Sand.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Zum neuen Vorsitzenden wurde Alexander Klauer berufen. Im Amt bestätigt wurden Attila Thiess (Zweiter Vorsitzender), Nancy Viering (Dritte Vorsitzende) und Marco Klug (Kassier). Zum neuen Schriftführer wurde Benjamin Schraven gewählt. Er folgt auf Alexander Schenk, der nicht mehr antrat. Beisitzer sind Thomas Fritsch, Christian Emmert, Udo Schmalz, Christian Zimmerer, Stephan Bauer, Lukas Neuberger, Matthias Aumüller und Holger Gundermann. Zum Platzkassier wurde Jürgen Betz bestimmt, der von Fitz Nick und Matthias Aumüller unterstützt wird. Als Kassenprüfer wurden Rudi Klug, Fritz Nick und Christian Zimmerer bestätigt. Christian Zimmerer übernimmt weiterhin die Aufgaben des Platzwartes und wird dabei von Lukas Neuberger unterstützt. Verantwortlich für das Grillteam bleibt weiterhin der neue Vorsitzende Alexander Klauer. red