Alexander Finsel ist Leichtathlet des Jahres beim TC Coburg

Bei der Mitgliederversammlung der Leichtathletikabteilung des TV 1848 Coburg im Vereinsheim stellte Abteilungsleiter Wolfgang Gieck die gute Stimmung und den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung heraus. Dies spiegele sich auch in der deutlich gestiegenen Beteiligung am gemeinsamen Training wider, ganz besonders bei den Frauen.

In sportlicher Hinsicht konnten die Leichtathleten 2018 nicht ganz an das überragende Jahr 2017 anknüpfen. Dennoch gab es wieder viele Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Hier stachen besonders die Erfolge der Senioren hervor. Aber auch im Jugendbereich hat der TV Coburg mit Jakob Häfner einen herausragenden Athleten auf den Mittelstrecken in seinen Reihen. Für die Sportlerehrung der Stadt Coburg haben sich zwölf Sportler aus der Leichtathletikabteilung qualifiziert. Bedenkt man, dass mindestens ein Podestplatz bei bayerischen oder die Plätze eins bis fünf bei deutschen Meisterschaften für die Teilnahme berechtigen, sieht man, welch tolle Leistungen die Aktiven der Leichtathletikabteilung erbracht haben.

Der Mitgliederstand in der Leichtathletikabteilung ist mit mehr als 200 Personen auf einem konstant hohen Level. Gerade der Nachwuchsbereich nimmt kontinuierlich zu. Aus sportlicher Sicht ist die bemerkenswerteste Neuanmeldung für 2019 sicherlich Jürgen Wittmann von der LAC Quelle Fürth.

"Rund um die Veste Coburg"

Der 38. VR-Bank-Lauf "Rund um die Veste Coburg" war ein voller Erfolg. Mit 858 Finishern konnte eine Steigerung gegenüber 2016 und 2017 verbucht werden. Neben den sportlichen Aktivitäten gab es auch gesellige Unternehmungen. Am 1. Mai wanderte eine größere Gruppe auf dem Planetenweg und am 12. Mai ging es nach Zeilitzheim. Bei hochsommerlichen Temperaturen wanderten die Teilnehmer durch die unterfränkischen Weinberge und genossen den ein oder anderen guten Tropfen Frankenwein.

Bei der Wahl des Leichtathleten des Jahres beim TV 48 Coburg haben sich die Abteilungsmitglieder in geheimer Wahl für Alexander Finsel entschieden. Finsel ist seit Jahren einer der sportlichen Leistungsträger und ein guter Repräsentant der Leichtathletikabteilung. Die Laudatio und die Übergabe des Wanderpokals übernahm traditionell Oberbürgermeister Norbert Tessmer.

Neben den bereits fest verankerten Veranstaltungen wie dem Coburger Läuferabend am 19. Juni und dem 39. VR-Bank-Lauf "Rund um die Veste Coburg" am 7. Juli organisiert die Leichtathletikabteilung einen Laufkurs "Fit für 10". Der zehnwöchige Kurs wendet sich an Laufanfänger, die Spaß am Laufen haben und einmal an einem Zehn-Kilometer-Volkslauf teilnehmen wollen. red