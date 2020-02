Alexander Fehn führt nun die Feuerwehr

Alexander Fehn ist neuer Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Windheim. Er löst Klaus Völk ab, der aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte.

Völk hatte eingangs über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet. Unter anderem nannte er die Abhaltung des Florianstages sowie die Renovierungs- und Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus. Völk blickte bis ins Jahr 2016 zurück, als er den Vorsitz im Verein übernommen hatte. Zu dieser Zeit habe die wichtigste Aufgabe darin bestanden, eine funktionierende aktive Wehr an den Start zu bringen. Dies sei durch viele Einzelgespräche gelungen und letztlich das Verdienst aller aktiven Feuerwehrleute und einer Führungsmannschaft, die hervorragende ehrenamtliche Arbeit leiste.

Kommandant Dominik Löffler teilte zunächst mit, dass die aktive Wehr derzeit aus 26 Personen bestehe, darunter vier Frauen. Die Wehr verfüge über vier Gruppenführer und fünf Maschinisten. Insgesamt seien 17 Einsätze gefahren und zehn Sicherheitswachen abgehalten worden. In insgesamt sechs Fällen war eine technische Hilfeleistung erforderlich, und zwar bei der Entfernung mehrerer Bäume auf den Straßen nach Kehlbach und Hirschfeld, beim Ausleuchten am Sportplatz wegen einer Hubschrauberlandung, bei der Beseitigung eines in der Dr.-Marianus-Vetter-Straße auf die Straße und einen Pkw gestürzten Astes sowie wegen eines in der Hauptstraße auf der Stromleitung liegenden Astes.

Die 18 Übungen besuchten durchschnittlich neun Kameraden. Besonders hervorzuheben sei der über sechs Stunden dauernde lange Übungsabend. Jochen Dietrich habe die Lehrgänge "Gerätewart" und "Leiter einer Wehr" erfolgreich abgeschlossen. Die Geselligkeit wurde mit einer Wanderung und einem Gemeinschaftsabend gepflegt.

Bezüglich der neuen Schutzkleidung informierte der Kommandant darüber, dass die Beschaffung bis Mitte 2021 abgeschlossen sein solle.

Besonders hob der Kommandant die 20 Arbeitseinsätze beim Einbau der Küche und der Heizung hervor. 16 Personen hätten insgesamt 350 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

Was die Wehr alles vorhat

Der Kommandant gab auch einen Ausblick auf geplante Aktivitäten. Am 31. Juli werde die Besichtigung der Feuerwehr Windheim erfolgen. An der Leistungsprüfung THL wolle man gemeinsam mit den Kameraden aus Steinbach am Wald und Hirschfeld teilnehmen. Die modulare Truppausbildung solle zum Abschluss gebracht werden. Auch Lehrgänge auf Landkreisebene würden besucht, und zwar der Motorsägen-Grundlehrgang mit fünf Personen, der Motorsägen-Aufbaulehrgang mit sechs und der für Atemschutzträger mit drei Personen. Die Sanierungsarbeiten am Gerätehaus müssten vollendet werden.

Jugendwart Uli Löffler informierte darüber, dass zum Jahresbeginn Felix Fröba und Philipp Erhardt neu zur Jugendfeuerwehr gestoßen seien. Jonas Löffler habe altersbedingt zur aktiven Wehr gewechselt. Die Jugendfeuerwehr bestehe daher weiterhin aus sieben Personen, darunter mit Laura Wittmann ein Mädchen. Die Jugendlichen nahmen an der Gemeinde-Challenge, am Übungstag und an der Großübung mit Rettungsdienst teil. Jonas Löffler und Johannes Fröba haben mit den Kollegen der Steinbacher Feuerwehr am Kreisleistungsmarsch teilgenommen und dort die Deutsche Jugendleistungsspange erlangt. Sie nahmen gemeinsam mit Nils Bär am Wissenstest teil, den alle erfolgreich abgeschlossen haben.

Alexander Fehn wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden der FFW Windheim gewählt. Niklas Trebes, den Fehn bereits als seinen Nachfolger im Auge hat, bestellte die Versammlung als neuen Beisitzer für den ausscheidenden Timo Löffler.

Bürgermeister Thomas Löffler würdigte die "großartige Arbeit der Feuerwehr Windheim im vergangenen Jahr".

Kreisbrandmeister Harald Meyer sah das "Schiff" Feuerwehr nach Zeiten, in denen der aktive Dienst gefährdet war, wieder in ruhigen Gewässern. Dies sei auch ein Verdienst von Klaus Völk, der seine Aufgabe mit viel Herzblut erledigt habe. red