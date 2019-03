Alex Hofmann war der überragende Fahrer des MSC

Der Motorsportclub (MSC) Nordhalben zeichnete seine aktiven Fahrer aus. Der herausragende Akteur war dabei Alex Hofmann aus Berg, der in der Disziplin Automobilcross-Slalom startete. Dort gewann er fast alle Rennen und sicherte sich somit in verschiedenen Wertungen auch den Gesamtsieg. Alex Hofmann holte sich neben der Vereinsmeisterschaft und der BMV-Meisterschaft den NOO-Pokal sowie den RPO-Pokal. Ebenfalls konnte er den Nordbayerischen ADAC-Cross-Pokal in Empfang nehmen. Sportleiter Mario Ströhlein meinte bei der Auszeichnung: "Mehr kann man fast nicht gewinnen."

Michael Wunder (Linabeck) ging mit seinem Audi 50 im vergangenen Jahr bei 16 Slalomläufen an den Start, er sicherte sich neben der Vereinsmeisterschaft in den verschiedenen Wertungen jeweils einen Platz im vorderen Bereich.

Im Mittelfeld landeten Tom Tschammer und Uwe Deckelmann, die allerdings auch bei weniger Rennen an den Start gingen. miw