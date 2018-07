Albin Zöcklein erneut das Maß aller Dinge

red



Zur diesjährigen Stadtmeisterschaft und dem parallel dazu stattfindenden Family-Event konnte der Ausrichter 1. MGC Bamberg neben den Vereinsspielern auch wieder seit Jahren bekannte Hobbyspieler auf seiner Minigolfplatzanlage im Jahnpark begrüßen. Unter ihnen auch wieder Seriensieger Albin Zöcklein, der auch am Samstag seiner Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance ließ.Um Stadtmeister zu werden, mussten zwei Spielrunden auf den Eternitbahnen gespielt werden. Freizeitgolfer, die nur am Family-Event teilnehmen wollten, mussten dagegen nur eine Runde absolvieren. Am Ende hatten diese noch die Möglichkeit, zwei Bahnen, an denen man deutlich "gepatzt" hatte, nochmals zu spielen. Sollten hier weniger Schläge benötigt werden, kamen am Ende diese in die Wertung.Mittlerweile hat sich die Stadtmeisterschaft im Minigolf zu einem wahren Zöcklein-Festival bei den Privatspielern entwickelt. Albin Zöcklein dominierte bei den Senioren über zwei Runden seine Mitstreiter nach Belieben und gewann souverän mit 49 Schlägen vor Uwe Hümmer (63) und Georg Zöcklein, der 71 Schläge benötigte und Dritter wurde. Bei den Schülern siegte Marcel Zöcklein mit 123 Schlägen. Die Damenwertung gewann Nicole Draber mit 107 Schlägen und bei den Seniorinnen setzte sich Theresia Hümmer mit 78 Schlägen vor Annett Leibiger (85) und KatrinHilpert (87) durch.Bei den Vereinsspielern entwickelte sich bei den Senioren ein spannender Zweikampf zwischen Robert Elst und Lyo Balleininger. Nach zwei Runden siegte Letzterer mit 51 Schlägen knapp vor Robert Elst (53). Mit 61 Schlägen gab es für Rudi Stark als Dritten erstmals einen Podestplatz. Bei den Seniorinnen gewann Kornelia Herz mit 62 Schlägen erstmals den Titel vor Lydia Ulke (84).Beim Family-Event gewann ebenfalls Albin Zöcklein mit "nachgebesserten" 37 Schlägen die Seniorenwertung. Hier gab es gleich zwei zweite Plätze. Diese gingen mit ebenfalls "nachgebesserten" 49 Schlägen gemeinsam an Uwe Hümmer und Georg Zöcklein. Bei den Schülern siegte mit 98 Schlägen auch hier Marcel Zöcklein. Siegerin bei den Seniorinnen war Theresia Hümmer mit 56 Schlägen vor den gemeinsamen Zweitplatzieren Katrin Hilpert und Annett Leibiger mit 67 Schlägen.