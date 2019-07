Albert Hanft feiert Kronjuwel-Konfirmation

In der Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt wurde Jubelkonfirmation gefeiert. Ein außergewöhnliches Jubiläum konnte dabei Albert Hanft feiern: die Kronjuwel-Konfirmation. Er war vor 75 Jahren mit seinem Zwillingsbruder in Strössendorf an den Tisch des Herrn getreten.

Die Predigt hielt Pfarrer Heinz Geyer. "Was ist aus den Hoffnungen von damals geworden?", fragte er die Jubilare. Nach dem kirchlichen Segen und dem Schlusslied "Nu dankte alle Gott" ging bei feierlichem Glockengeläut der Festgottesdienst zu Ende. dr