Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Am Mittwochnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eckentaler Ortsteil Eckenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt) eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Kurz nach 17 Uhr brachen die Unbekannten gewaltsam ein Fenster des Einfamilienhauses in der Siebenbürgenstraße auf und verschafften sich Zugang zu den Wohnräumen. Dabei lösten die Täter offensichtlich die Alarmanlage aus, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Durch den akustischen Einbruchsalarm aufmerksam geworden, stellte eine Nachbarin zwei Personen fest, welche in Richtung Föhrenweg davonrannten und von dort womöglich mit einem weißen Auto flüchteten. Es kam zu keinem Entwendungsschaden. Die Täter hinterließen allerdings einen Sachschaden von circa 750 Euro.

Zu den Tätern liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor. Sie waren beide männlich, 1,60 (Täter 1) und 1,80 Meter (Täter 2) groß, trugen dunkle Oberbekleidung (vermutlich Kapuzenpullover) und helle Sportschuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektionen Erlangen-Land und Erlangen-Stadt sowie Lauf an der Pegnitz blieb ohne Erfolg. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Erlangen, Telefon 0911/2112-3333. pol