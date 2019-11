Mühlhausen vor 15 Stunden

Alarmanlage verhindert Ladendiebstahl

Kinderschuhe im Wert von knapp 30 Euro wollte am Freitagnachmittag ein 20-Jähriger aus Mühlhausen in einem Schuhgeschäft in Wachenroth stehlen. Die Alarmanlage vereitelte sein Vorhaben beim Verlassen ...