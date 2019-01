Alain Frei tritt in Haßfurt auf

Mit seinem dritten Programm, das den Titel "Mach dich frei" trägt, kommt Alain Frei nach Haßfurt. Auf Einladung des Kulturamts Haßfurt live tritt er am Freitag, 15. März, um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt auf. Der Gewinner zahlreicher Comedypreise gehört der neuen Stand-up-Generation an und ist laut Kulturamt "einer der Senkrechtstarter der deutschen Comedyszene". Mit viel Charme legt er den Finger in die offenen Wunden der Gesellschaft. Die Welt ist sein Zuhause. Sie mit Humor und Ironie zu beschreiben, hat sich der gebürtige Schweizer zur Aufgabe gemacht. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefonnummer 09521/688228. red