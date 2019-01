Aktuelles zur Rinderzucht

Die Hauptversammlung der Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach und des Milcherzeugerrings Oberfranken findet am Dienstag, 29. Januar, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Betrieb von Erhardt Norbert in Motschenbach, danach geht es zur Hauptversammlung nach Willmersreuth in das Gasthaus "Zur Linde". Neben den Regularien gibt es folgende Vorträge: "Rinderzucht 2018 - Ergebnisse und Perspektiven" von Markus Schricker;, "Aktuelles zu LKV und MER" von Georg Nützel und "Aktuelle Bullen aus der ZWS Dezember 2018 von Martin Böhmer. red