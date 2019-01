Aktuelles von der StUB

Heute, Donnerstag, 31. Januar, findet die nächste öffentliche Sitzung des Verbandsausschusses und der Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach statt. Das teilt der Zweckverband mit. Die öffentliche Sitzung des Verbandsausschusses beginnt um 9.10 Uhr, die ebenfalls öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung beginnt im Anschluss um 9.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Geschäftsstelle des Zweckverbands in der Nägelsbachstraße 49 a in Erlangen. Ausschuss und Versammlung befassen sich mit dem Haushalt 2019, in der Sitzung der Versammlung werden außerdem unter anderen zwei stellvertretende Verbandsvorsitzende gewählt. Ferner befasst sich das Gremuim heute auch mit dem aktuellen Planungsstand in Sachen StUB und mit dem Jahresabschluss 2017. red