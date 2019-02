Aktuelles aus Brüssel

Eine Informationsveranstaltung des Jungzüchterclubs Bayreuth/Kulmbach findet am kommenden Freitag um 20 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron statt. Referent ist Albert Deß, Mitglied des Europäischen Parlaments und Sprecher der EVP-Fraktion für Agrarpolitik im Europaparlament. Er spricht über das Thema "Zukünftige Agrarpolitik der EU in Hinsicht auf die EU-Zahlungen und Zukunftsaussichten der Landwirtschaft". red