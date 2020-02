Aktuelle jüdische Musik

Das internationale Klezmer-Festival Fürth gehört zu den großen Klezmer-Festivals in Europa. Seit mehr als 30 Jahren trifft sich hier die internationale Klezmer-Szene. Mehr als 100 Musiker aus den USA, Kanada, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Israel und Deutschland sind vom 6. bis 15. März in Fürth zu Gast.

Mit der 17. Ausgabe des Festivals, die mit der neuen Kulturamtsleiterin Gerti Köhn erstmals unter dem Motto "Alles töfte!?" steht, wird die Frage aufgeworfen, wie die Gesellschaft mit Antisemitismus und Rassismus umgeht. Über 400 Jahre lang war Fürth eine der größten jüdischen Gemeinden in Süddeutschland. Im Nationalsozialismus flüchteten über 3000 jüdische Fürther oder wurden ermordet. Inzwischen ist in Deutschland wieder jüdisches Leben präsent, und auch in Fürth hat sich eine Gemeinde etabliert. Doch antisemitische Einstellungen sind in der Gesellschaft nach wie vor existent, sie sind Grundlage für judenfeindliche Hetze im Internet und Gewalt gegen Juden auf der Straße.

Gespräch mit Rapper Ben Salomo

In der Öffentlichkeit verstärkt diskutiert wird dabei die Rolle von Rap-Musik: Lässt sich überhaupt von "der" einen Rap-Szene sprechen, inwiefern werden antisemitische Vorstellungen und Codes transportiert und welchen Einfluss haben sie? Mit dem jüdischen Rapper Ben Salomo, der sich anlässlich der Echo-Preisverleihung an Kollegah und Farid Bang aus der Szene zurückgezogen hat, wird darüber gesprochen.

Außer Frage steht, dass die Musiker, die dieses Festival beleben, richtig "töfte" sind. Mit musikalischer Exzellenz und enormer Spielfreude tragen sie dazu bei, Vorurteile abzubauen. Sie sind offen für Neues, entwickeln die Musik permanent weiter, indem sie Verbindungen mit anderen Musikstilen und Kulturen eingehen. So ist das internationale Klezmer-Festival Fürth längst ein Spiegel aktueller jüdischer Musik.

Gleich zu Beginn ist die New Yorker Klezmer-Szene mit einem der vielseitigsten und virtuosesten Klarinettisten, Michael Winograd, vertreten. Mit seinen "Honorable Mentshn", allesamt Weltklassemusiker, verbindet er Klezmer der 50er Jahre mit einem frischen, aktuellen Style.

Das neue Bandprojekt "Midwood" von Violinist Jake-Shulman Ment überwindet still Genre-Grenzen. Mit "Yxalag" ist die jüngste Band beim Festival zu Gast. Die Musiker lernten sich im Studium kennen und bringen Klezmer, gepaart mit Klassik, Balkan und Jazz, frisch und unkonventionell auf die Bühne.

Michael Heitzler wagt mit neu gegründeter Band ebenfalls eine innovative Annäherung an die Klezmermusik und gräbt dabei allerlei Raritäten, auch spiritueller Art, aus der Vergangenheit aus.

Ein bombastischer Sound

Großes Charisma strahlt die Grande Dame des jiddischen Lieds, Shura Lipovsky, aus. Sie ist zum ersten Mal beim Festival, ebenso wie Yamma und Victoria Hanna aus Israel. Yamma transportiert mit alt-hebräisch gesungenen Psalmen und traditionellen Instrumenten spirituelles Erbe der Juden aus Babylon in die Gegenwart, während Victoria Hanna alles musikalisch bisher Dagewesene sprengt: Mit Gesten, Blicken und einer fragilen Stimme, die alle Tonlagen beherrscht, gurrt, zischt, spuckt sie Worte, mal zornig, mal tief verletzt. So entstehen kraftvoller Rap und introvertierte Gesänge, die sich zu einem bombastischen Sound voller Überraschungen zusammenballen. In ihren Liedern verbindet sie Tradition und Moderne, jüdische und muslimische Kultur.

Wild wird es am zweiten Wochenende, eingeläutet von einer Deutschlandpremiere: Das Universalgenie "Socalled" alias Josh Dolgin trifft mit einer Lieblingsauswahl aus Klezmer, jiddischem Theater- und Kunstlied auf niemand anderen als die "Thilo-Wolf-Big-Band". Eine explosive Mischung aus wirbelnden Bläsersätzen, Up-tempo-swing, Funk riffs, eindringlichen Melodien, urkomischen Texten und irren Harmonien.

Die politischste Klezmerband

Und dann ist nichts mehr zu bremsen: Die "Jewish Monkeys" aus Israel, wohl die politischste unter den Klezmerbands, geben ihre Abschiedstour, und Fürth ist selbstverständlich dabei. Mit einer Fusion aus energetischem Rock 'n' Roll, Surf-Gitarren, einer mitreißenden Rhythmusgruppe, angeführt von zwei charismatischen Sängern, wird spätestens hier die Tanzphase eingeläutet, die mit dem feurigen "Balkan-Express-Tram" aus Lyon und dem kanadischen Singer-Songwriter Geoff Berner am Samstag ihren Abschluss findet.

