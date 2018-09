Aktuelle Informationen vom Energieberater

Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach ist regelmäßig für interessierte Bürger des Landkreises geöffnet. Termine können von montags bis donnerstags zwischen 10 und 18 Uhr im Ubiz vereinbart werden. Dabei gibt es unverbindlich Informationen zur energetischen Gebäudesanierung, zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Beheizung von Wohngebäuden sowie zu allen betreffenden staatlichen Förderprogrammen wie von der KfW-Förderbank und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Höhere Zuschüsse möglich

Zusätzliche finanzielle Unterstützung bei Sanierungen gibt es auch im Anreizprogramm Energie-Effizienz (APEE) und für eine Optimierung der bestehenden Heizung beispielsweise durch Pumpentausch, wie die Energieberatung des Landkreises mitteilt. Aufbauend auf die klassischen Förderprogramme können weitere Bonuszahlungen oder höhere Zuschüsse möglich sein. Der Energieberater des Landkreises gibt dazu im Ubiz und bei den Sprechstunden Auskunft.

Wichtig sei dabei, so die Energieberatung des Landkreises, dass die Förderanträge noch vor einer Auftragsvergabe gestellt werden müssen und ein Energie-Effizienz-Experte im Vorfeld eingeschaltet wird. Dieser für die Bundes-Förderprogramme zugelassene Sachverständige ist ebenfalls für die Bestätigungen gegenüber der KfW-Förderbank erforderlich.

Strommessgerät ausleihen

Die Energieberatung unterstützt durch die regelmäßigen Energiesprechtage im Landkreis die Bürger beim Energiesparen und ist auch telefonisch für Fragen unter der Rufnummer 09529/922213 erreichbar.

Wer zu Hause auf die Suche nach "Stromfressern" gehen möchte, kann sich dazu im Ubiz kostenlos ein Strommessgerät ausleihen. Nach einer kurzen Einweisung durch den Energieberater wird die erfolgreiche Suche bei der nächsten Stromrechnung sichtbar belohnt.

Termin in Hofheim

Neben den wöchentlichen Terminen im Ubiz besteht auch monatlich an weiteren Orten im Landkreis die Gelegenheit, aktuelle Informationen vom Energieberater zu erhalten, so am Donnerstag, 13. September, von 16 bis 18 Uhr im VG-Nebengebäude, Obere Sennigstraße 4 in Hofheim, in der Bauverwaltung (Zimmer 4).

Für die persönliche Erstberatung fällt eine Gebühr an. Für Kunden des Stadtwerkes Haßfurt, der Stadtwerke Zeil oder der Überlandzentrale Unterfranken wird diese Dienstleistung kostenfrei angeboten. Anmeldung für die individuellen Termine ist in jedem Fall nötig im Ubiz Oberschleichach, Pfarrer-Baumann-Straße 17, Rufnummer 09529/922210, Fax 09529/922250, E-Mail anmeldung@Ubiz.de, Internet www.Ubiz.de. red