Heute findet das Monatstreffen des Bundes Naturschutz Ebern statt (20 Uhr, "Frankenstuben"). Rückblickend wird über die Landschaftspflegemaßnahmen und noch offene Aktionen gesprochen. Die Pilztage zur Kirchweih mit der Pilzwanderung am Samstag und der Ausstellung am nächsten Tag im Innenhof der Grauturmapotheke werden besprochen. Neben Umweltthemen steht der Aktionstag "Zusammen mit Fridays für Future auf die Straßen" an. Dazu ist am 20. September in Haßfurt eine Aktion. red