Aktivtag braucht noch Anbieter

Das Höchstadter Netzwerk für Sport und Gesundheit will im Sommer erneut einen Aktivtag im Engelgarten durchführen. Wie Andrea Schütz vom Netzwerk mitteilt, sei der Aktivtag im Rahmen des Höchstadter Gesundheitsjahrs 2019 so gut angenommen worden, dass man bereits damals eine Wiederholung beschlossen habe. Als Termin ist Sonntag, 28. Juni, von 14 bis 18 Uhr geplant.

Jeder kann mitmachen

Das Netzwerk möchte alle Bürger von Höchstadt und Umgebung, egal welchen Alters, mit einem bunten Programm einladen, sich zu bewegen, mal reinzuschnuppern, auszuprobieren, mitzumachen, sich zu informieren und einfach Spaß zu haben. Nun werden noch Vereine, Institutionen, Firmen und auch Privatpersonen gesucht, die etwas zum Programm beitragen können. Im vergangenen Jahr reichte das Angebot von "Wellness für die Sinne" bis zu einer Einführung ins Kickboxen. Wer sich beteiligen möchte, soll sich bis spätestens Mittwoch, 11. März, bei Andrea Schütz, Obere Brauhausgasse 1 in Höchstadt (im Tourismusbüro), per E-Mail an andrea.schuetz@hoechstadt.de oder unter Telefon 09193/626-132 melden. red