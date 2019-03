Aktivposten in Haig feiert 85. Geburtstag

Anlässlich seines 85. Geburtstags wurde der Ehrenvorsitzende des Gesangvereins Haig, Karl Dauer, mit Glückwünschen überhäuft. Seit 60 Jahren hat der Jubilar - er ist Inhaber der Ehrenmedaille der Gemeinde Stockheim - dank seiner zahlreichen Aktivitäten die Haiger Dorfgemeinschaft ganz entscheidend mitgeprägt. Seit 60 Jahren Mitglied beim FC Wacker Haig und bei der örtlichen Feuerwehr, hat er sich vor allem um den Haiger Gesangverein enorme Verdienste erworben. Der dienstälteste aktive Sänger war 45 Jahre im Vorstand tätig. 30 Jahre fungierte er als Vorsitzender und sieben Jahre als Zweiter Vorsitzender. 1994 wurde Karl Dauer auf Grund seines beachtlichen Einsatzes zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Bereits 2003 ist der Haiger mit dem Ehrenzeichen des Freistaates Bayern ausgezeichnet worden. Legendär sind vor allem die humoristischen Auftritte des Jubilars bei den Haiger Büttenabenden in den 60er und 70er Jahren.

Karl Dauer, 1934 in Stockheim geboren, erlernte beim Holzbau Detsch in Haig den Beruf des Zimmerers. Danach arbeitete er ab 1960 als Schalungszimmerer in Nürnberg. Weitere Stationen seines Schaffens waren die Firmen Otto Mühlherr (Küps) sowie das Baugeschäft Scheler (Kronach).

Am Ehrentag herrschte Hochbetrieb im Sängerlokal. Die Glückwünsche der Gemeinde Stockheim überbrachte Bürgermeister Rainer Detsch. Er lobte vor allem das kulturelle Engagement von Karl Dauer in Haig.

In diesem Sinne äußerte sich auch Ortsheimatpfleger Gerd Fleischmann. Vor allem hat er dank seines vielfältigen Einsatzes als Impulsgeber ein Stück Haiger Dorfgeschichte mitgeschrieben, so anerkennend Detsch und Fleischmann.

Im Auftrag der Sänger dankten Vorsitzender Markus Endes sowie Chorleiter Thomas Detsch dem Ehrenvorsitzenden für die mittlerweile 67-jährige Treue zum Verein. "Dieser Einsatz ist beispielhaft für die Haiger Sangesgemeinschaft", betonte Markus Endes.

Die Glückwünsche der Kirchenverwaltung überbrachte Bärbel Fröba. Zum Kreis der Gratulanten zählten auch die Repräsentanten von FC Wacker Haig und Feuerwehr. Die Haache Stöckraache sorgten für Musik und Gesang. Mit einem zünftigen Ständerla erfreute zudem der Gesangverein "Liederkranz" Haig. gf