Aktivposten des sozialen Lebens

Der Ortsverein Bad Rodach der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bestätigte seine Führung: Herbert Müller bleibt für weitere vier Jahre Vorsitzender. Bei der Hauptversammlung im Mehrgenerationenhaus Awo- Treff Bad Rodach bestätigten ihn die Mitglieder im Amt. Als Stellvertreter steht ihm künftig Gerhard Kirchner zur Seite.

Der Awo-Ortsverein bereichert mit einigen Veranstaltungen und Aktionen das gesellschaftliche Leben in Bad Rodach. Vorsitzender Müller blickte zurück: Die Mitglieder beteiligten sich am Firmenlauf und am Nordic-Walking-Tag der Therme Natur, sie unternahmen einen Ausflug nach Bamberg und zum Jubiläum der Awo in Suhl.

Das Weinfest im September stand dieses Mal ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Awo in Deutschland. Der Awo-Ortsverein Bad Rodach packte auch tatkräftig mit an: So richtete er den Seniorennachmittag gemeinsam mit Stadt und Wohnbau-Gesellschaft aus. Im Januar 2020 veranstaltete der Wohlfahrtsverband zusammen mit der Faschingsgesellschaft Bad Rodach den Fasching der Generationen.

Roswitha Beierweck sprach die Miete für die Gerold-Strobel-Halle an, welche die Kasse des Awo-Ortsvereins belaste. Bürgermeister Tobias Ehrlicher wies auf die Beschlüsse des Stadtrates hin und führte die Gleichbehandlung aller Vereine an. "Beim Seniorennachmittag, bei dem wir Mitausrichter sind, können wir sicher eine angemessene Lösung finden", sagte das Stadtoberhaupt zu.

Das Programm für 2020 stellte Vorsitzender Herbert Müller vor. Im Hinblick auf das Weinfest machte Bürgermeister Ehrlicher einen Vorschlag: Am 13. September findet das oberfränkische Volksmusikfestival in Bad Rodach statt. "Vielleicht könnte der Awo-Ortsverein eine Anlaufstation im Mehrgenerationenhaus anbieten", so Ehrlicher. Herbert Müller griff die Idee auf und sagte zu, diese im Vorstand zu diskutieren.

Christine Thomas informierte über die Clubnachmittage, die 2019 zehn Mal mit insgesamt 137 Besuchern im Mehrgenerationenhaus stattfanden. Ehrlicher lobte die Arbeit des Awo- Ortsvereins Bad Rodach. Awo- Kreisvorsitzender Hubert Joppich nannte den Bad Rodacher den aktivsten Ortsverein im Awo-Kreisverband Coburg. Herbert Müller verabschiedete Bärbel Greiner nach langjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand.

Herbert Müller, Tobias Ehrlicher, Hubert Joppich und Awo-Geschäftsführer Carsten Höllein ehrten treue Mitglieder: Gabriele Morgenroth, Barbara Sauerbrey, Beatrice Fröba, Ute Geiling, Rolf Gottwalt, Monika Hübsch, Kristina Bär und Annelie Marx für 25 Jahre Mitgliedschaft, Erika Scheller, Irmgard Swoboda, Elsa Thein, Inge Wittal, Karin Büttner, Hans-Jürgen Knottek und Karl Brachmann für 30 Jahre sowie Helga Möbus, Christine Matzner und Christa Schubarth für ihre 40-jährige Treue. cahö