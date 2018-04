Aktivist und Bürgerrechtler

Martin Luther King war Aktivist, Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger und Baptistenpastor. Vor 50 Jahren, am 4. April 1968, wurde er in Memphis, Tennessee erschossen. Doch seine Person und seine Ideen gerieten nicht in Vergessenheit, sondern sind aktuellen denn je.

Aus diesem Grund laden die evangelisch-freikirchliche Gemeinde und das evangelische Bildungswerk am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag des Bayreuther Baptistenpfarrers Ekkehard Pithan in das Gemeindehaus Bayreuth, Richard Wagner-Straße 24, ein. red