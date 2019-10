Ein Workshop des Landratsamtes Bad Kissignen zur Aktivierung von Menschen mit Demenz im Alltag findet im Rahmen des Netzwerktreffens Demenz am Donnerstag, 17. Oktober, um 13.30 Uhr im BBZ Münnerstadt statt. Themen sind "Wie können wir Menschen mit Demenz möglichst gut in die Abläufe zuhause oder einer stationären Einrichtung einbinden? Wie können wir sie aktivieren und die Verschlechterung der Symptome lindern oder verhindern?" Das und der Austausch von Erfahrungen zwischen den Teilnehmern des Netzwerktreffens Demenz sind die Themen an diesem Tag. Das Treffen ist offen für alle Fachleute, ehrenamtlich Engagierte und pflegende Angehörige. Außerdem wird für diese Bildungsveranstaltung eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. Fragen richten an Antje Rink, Tel. 0971/801 52 01. Weitere Infos zur Netzwerkarbeit auf www.kg.de/demenznetzwerk. sek