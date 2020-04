"Aktive Senioren" für Ratsbegehren

Die Wählergruppierung "Aktive Senioren" (AS) hat bei der Kommunalwahl ihren Sitz im Eggolsheimer Marktgemeinderat verteidigt. Reinhard Stang wird weiter als Marktrat tätig sein. Zum Bürgerentscheid beziehen die AS klar Position. Nicht nur Stang, sondern die Gruppierung insgesamt stehen hinter dem Ratsbegehren, das Bauplätze und vor allem auch Wohnungsbau ermöglicht.

Bauplätze für Kinder und Enkel

Für die AS ist laut Pressemitteilung beides wichtig. Die Gemeinde möchte ausreichend Bauplätze für junge Menschen zur Verfügung stellen. Nur so könnten sie hierbleiben. Das wünschen die AS nicht nur für die jungen Leute selbst, sondern auch sich - das sind ihre Kinder und Enkel, die hierbleiben möchten und denen das Bürgerbegehren weniger Bauplätze und damit Möglichkeiten geben will.

Für ältere Menschen

Auch den Wohnungsbau möchten sie so wie im Ratsbegehren durchsetzen. Es gebe viele ältere Menschen, denen der Umzug in eine Wohnung die Last eines zu großen Hauses nehmen könne. Derzeit gebe es in Eggolsheim so wenig Wohnungen, dass diese Option gar nicht bestehe. Nur mit dem Ratsbegehren gingen die Wohnungen nicht zulasten der Baugrundstücke - so wie es im Bürgerbegehren wäre. Daher seien die "Aktiven Senioren" für das Ratsbegehren. red