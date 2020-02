Aktive freuen sich auf Auto

Die Feuerwehr Neuensorg freut sich auf ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W). Wie Vorsitzender Thomas Höhn in der Hauptversammlung mitteilte, schreite die geplante Anschaffung weiter voran. Über ein Fachbüro seien die Ausschreibungsunterlagen zusammengestellt worden. Diese würden in den nächsten Tagen in der Gemeindeverwaltung eingereicht, um das Fahrzeug ausschreiben zu können.

Bürgermeister Markus Mönch rechnet damit, dass der Auftrag im Juni oder Juli erteilt werden kann. Die Lieferung wäre dann 2021 möglich. Das Fahrgestell erhält einen Sonderaufbau samt Lichtmasten, zur Ausstattung gehören ein Stromgenerator und Druckluftflaschen. Mönch dankte Thomas Höhn und dem Kommandanten Rolf Werner für die Vorarbeiten. "Die Gemeinde wird ein Fahrzeug der neuesten Generation anschaffen", betonte Höhn, der von einer Investition in die Zukunft sprach.

Auch wenn sich die Mannschaftsstärke mit 31 Dienstleistenden sehen lassen kann, werden für das neue Fahrzeug Maschinisten mit Führerschein C1 und Gruppenführer sowie Atemschutzgeräteträger benötigt. Der Vorsitzende hoffte deshalb, dass sich insbesondere Jüngere zum Truppmann ausbilden lassen und dass die Wehr weiteren Zuwachs erhält.

Ein Lob richtete er an die Kommandanten Rolf Werner und Alexander Fischer, die viele Termine abgearbeitet hätten.

Unter Aufsicht von Gerätewart Ralf Friedrich hat die Wehr das TSF-W repariert und die Küche umgebaut. Hier erging ein Dank an die Spender der Küchen- und Elektrogeräte. Zum zweiten Mal wurde ein Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferservice durchgeführt.

Als lobenswert bezeichnete Höhn die Übungsbeteiligung und den Zusammenhalt. Einen Einblick in die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen gab Schriftführer Frank Engelt.

Sieben Mal seien die Aktiven alarmiert worden, führte Kommandant Werner aus. Man habe auch eine vielschichtige Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Nach Meinung des Kommandanten wird der Feuerwehrdienst immer professioneller. Auch wenn bis zu den Neuwahlen 2023 noch etwas Zeit sei, bat er darum, sich Gedanken zur Neubesetzung der Führungspositionen zu machen. Er werde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Kassier Bernhard Güntner führt den positiven Kassenbestand unter anderem auf die erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und die erhaltenen Spenden zurück. Diese seien wiederum sinnvoll für Neuanschaffungen wie beispielsweise T-Shirts verwendet worden.

Zu Revisoren des Feuerwehrvereins wählten die Mitglieder Tizian Wittmann und Nico Guthseel. Alexandra Kemnitzer