"Aktive Bürger" suchen Verstärkung

400 Ehrenamtliche im Landkreis leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen, Kindergärten, in der Betreuung von Flüchtlingenoder bei der Tafel. Neue Interessenten sind willkommen. Gesucht werden: Leselernhelfer bzw. Hausaufgabenhilfe für 5./6./7.Klasse und Sprachförderung für Geschwister (sechs und acht Jahre) mit Migrationshintergrund in der Albert-Blankertz-Schule und Hort Redwitz; Zeit verbringen mit Senioren im Kathi-Baur-Alten-Pflegeheim St. Heinrich Burgkunstadt; Leselernhelfer und Mathelernhelfer in der Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt; Lesepaten und Basteln mit Holz (donnerstags im Zwei-Wochen-Rhythmus) in der Kreuzberg-Kita Altenkunstadt; Mathenachhilfe für 7. Klasse in der Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels; Unterstützung bei Freizeitangeboten für Menschen mit Behinderungen im Heilpädagogischen Zentrum in Lichtenfels; Unterstützung für die Hausaufgabenbetreuung und Lernbegleitung in Deutsch und Mathe an der Marktplatzschule und Hort in Lichtenfels; Hausaufgabenbetreuung, Lesen und Freizeitbeschäftigung an der offenen Ganztagsschule in Bad Staffelstein. Interessenten wenden sich an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14 (neben der früheren Synagoge). Das Büro ist am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 09571/1699 330 geöffnet. red