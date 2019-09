"Aktive Bürger" suchen Verstärkung

Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurückbekommen - freiwilliges Engagement bei den "Aktiven Bürgern" ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 400 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen, Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen und bei der Tafel. Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen - und seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden. Neue Interessenten sind willkommen. Gesucht werden: im Kindergarten Heilige Familie in Lichtenfels Lesepaten, die ein Mal wöchentlich in Kleingruppen den Kindern Märchen erzählen oder aus Bilderbüchern "vorlesen"; Helfer für die Mittagsbetreuung (Montag bis Donnerstag) einmal in der Woche oder mehrmals von 12 bis etwa 13.30 Uhr, zur Unterstützung der Kinder beim Mittagessen und Bedienen der Spülmaschine; Unterstützung durch einen handwerklich begabten Ehrenamtlichen im Kindergarten Arnstein zum Schleifen und Lackieren jeweils einer Bank und eines Tisches. Zusätzliche Informationen und weitere Angebote unter www.aktive-buerger-lichtenfels.de. Interessierte wenden sich an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14 (neben der ehemaligen Synagoge), geöffnet Mittwoch, 10 bis 13 Uhr, und nach Vereinbarung, Telefonnummer 09571/1699330, E-Mail info@aktive-buerger-lichtenfels.de oder auf Facebook unter Aktive Bürger Lichtenfels. red